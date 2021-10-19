Лавров заявил о необходимости адаптации Совбеза ООН к новым реалиям

Пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН не имеет права диктовать судьбы мира. Так Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Эрдогана на заседании клуба «Валдай» в Сочи.

«Красноречие президента Эрдогана хорошо известно - он высказывается свободно на разные темы. Я с ним согласен, что пятерка постоянных членов Совета Безопасности не имеет права диктовать судьбы мира», - сказал глава МИД РФ.

Также, по словам Лаврова, сейчас есть необходимость адаптировать ООН и Совбез к новым реалиям.

«В мире уже не 50 стран, как было при создании ООН. Конечно же развивающиеся страны абсолютно справедливо настаивают на том, чтобы их представленность в этом главном органе ООН была увеличена. Сейчас из 15 членов у Запада - как минимум шесть. А когда в Совбез избирается от Азии Япония, то седьмой голос уходит в копилку западной политики», - добавил Лавров.

Ранее Эрдоган заявил, что «мир больше пяти», намекнув на постоянных членов Совета Безопасности ООН - Россию, США, Великобританию, Францию и КНР.