Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков заявил, что прочитает на турецком заявление Эрдогана о «пятерке» Совбеза ООН

Анна Назайкина
14:25 19.10.2021
Он отметил, что Россия верна уставу ООН и остается приверженным членом организации.
Песков заявил, что прочитает на турецком заявление Эрдогана о «пятерке» Совбеза ООН
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему необходимо ознакомиться с заявлением турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о «горстке стран - победителей во Второй мировой войне» на языке оригинала, так как перевод слов президента мог быть выполнен не совсем корректно.

«Я не видел контекст, в котором сказана эта фраза, я ее сам не читал, видел только в пересказе СМИ. Не знаю, насколько адекватно выполнен перевод. Я обладаю возможностью по-турецки ее прочитать, обязательно посмотрю», - сказал он.

Также Песков отметил, что Россия верна уставу Организации Объединенных Наций и продолжает быть ее приверженным членом.

Напомним, что ранее турецкий президент заявил о необходимости снижения роли «горстки стран - победителей во Второй мировой войне». По его мнению, архитектура международной безопасности не может оставаться прежней, так как происходят глобальные изменения в дипломатических, торговых, международных отношениях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.