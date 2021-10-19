Песков заявил, что прочитает на турецком заявление Эрдогана о «пятерке» Совбеза ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему необходимо ознакомиться с заявлением турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о «горстке стран - победителей во Второй мировой войне» на языке оригинала, так как перевод слов президента мог быть выполнен не совсем корректно.

«Я не видел контекст, в котором сказана эта фраза, я ее сам не читал, видел только в пересказе СМИ. Не знаю, насколько адекватно выполнен перевод. Я обладаю возможностью по-турецки ее прочитать, обязательно посмотрю», - сказал он.

Также Песков отметил, что Россия верна уставу Организации Объединенных Наций и продолжает быть ее приверженным членом.

Напомним, что ранее турецкий президент заявил о необходимости снижения роли «горстки стран - победителей во Второй мировой войне». По его мнению, архитектура международной безопасности не может оставаться прежней, так как происходят глобальные изменения в дипломатических, торговых, международных отношениях.