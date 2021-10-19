Ученые обнаружили связь стволовых клеток с «ненастоящим» хвостом ящериц

Ящерицы обладают способностью отращивать себе новый хвост вместо отброшенного. Однако, как пишет Nature Communications, этот хвост представляет собой просто хрящевой отросток без нервов и позвоночника. Причина явления кроется в особенностях стволовых клеток, свойства которых меняются.

У взрослых особей они стимулируют рост хряща и блокируют образование скелета и нервов. Отрастанию полноценного хвоста препятствуют специальные сигналы, которые посылает нервная система взрослой особи. В частности, стволовые клетки нервной ткани выделяют «хрящевой» сигнал и в верхней, и в нижней части отрастающего хвоста, по сути, отросток состоит из двух брюшных частей.

Тогда как при эмбриональном развитии стволовые клетки нервной ткани сидят на нижней стороне хвоста и управляют его формированием, выделяя специальный сигнал, который подавляет формирование костей и нервов и одновременно стимулирует образования хряща.

Сотрудники Университета Южной Калифорнии попытались отрастить у ящерицы настоящий хвост: при помощи инструментов генетического редактирования эмбриональные клетки сделали невосприимчивыми к данным сигналам. В итоге у пресмыкающегося появился новый хвост с нервной и скелетной тканями.

По мнению ученых, исследование поможет в изучении особенностей стволовых клеток человека, что может привести к прорыву в лечении труднозаживающих ран, которые не восстанавливаются естественным путем, - это и повреждения спинного мозга, и отрезанные конечности.