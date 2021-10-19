Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

От автомата до радиостанций: чему учат десятиклассников в «Авангарде» под Хабаровском

Тимур Шерзад
Максим Низкодубов
13:46 19.10.2021
Еще один элемент обучения - это РХБЗ-подготовка. Сегодня - только знакомство с костюмом химзащиты. Как быстро надеть комбинезон, сапоги и противогаз, школьникам объясняют действующие офицеры войск РХБЗ. В конце недели - экзамен. Без скидок на возраст участников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Познать азы армейской службы и пройти курс молодого бойца теперь можно и в Хабаровске. Там начал работу центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». На сборы прибыли первые 80 школьников. Чему их там научат - расскажет Максим Низкодубов.

Радиостанция Р-187 «Азарт» в руках у подростков, кроме радиосвязи, передает текстовые сообщения, фото и может работать в режиме технического маскирования. Как настраивать такую технику и связываться по закрытым каналам радиочастот, сегодня изучают хабаровские школьники. Никаких учебников и тетрадей, только практика военного дела.

Старшеклассники, кадеты и юнармейцы Хабаровска – впервые участвуют в таких масштабных военных сборах. В программе обучения сразу несколько дисциплин - например, сборка и разборка автомата АК-74. Ее нужно выполнить за 32 секунды.

Снять магазин, отделить шомпол и крышку ствольной коробки. Извлечь возвратный механизм и вытащить газовую трубку со ствольной накладкой. В свои семнадцать лет десятиклассник Даниил Осадчий справляется с этим на уровне профессионала.

«Я сюда приехал, потому что знаю, что пойду в армию. И я приехал сюда себя проверить. Проверить, насколько хорошо я могу обращаться с оружием. Я умею собирать автомат. Нас этому учили в школе», - признался Осадчий.

Еще один элемент обучения - это РХБЗ-подготовка. Сегодня - только знакомство с костюмом химзащиты. Как быстро надеть комбинезон, сапоги и противогаз, школьникам объясняют действующие офицеры войск РХБЗ. В конце недели - экзамен. Без скидок на возраст участников.

«Суть этих сборов не в том, чтобы быстро или не быстро разобрать автомат. Он должен понять, что такое защита Родины. Почему ее надо защищать. Здесь будет много занятий, связанных с историей защиты», - подчеркнул заместитель командующего войсками ВВО по военно-политической работе Александр Манаков. 

Первая профильная смена в военно-патриотическом центре «Авангард» собрала 80 лучших десятиклассников Хабаровска. Неделю они буду изучать основы инженерного и снайперского дела, строевой подготовки и первой медицинской помощи. Эти навыки после окончания школы упростят выпускникам службу в рядах вооруженных сил России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.