От автомата до радиостанций: чему учат десятиклассников в «Авангарде» под Хабаровском

Познать азы армейской службы и пройти курс молодого бойца теперь можно и в Хабаровске. Там начал работу центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». На сборы прибыли первые 80 школьников. Чему их там научат - расскажет Максим Низкодубов.

Радиостанция Р-187 «Азарт» в руках у подростков, кроме радиосвязи, передает текстовые сообщения, фото и может работать в режиме технического маскирования. Как настраивать такую технику и связываться по закрытым каналам радиочастот, сегодня изучают хабаровские школьники. Никаких учебников и тетрадей, только практика военного дела.

Старшеклассники, кадеты и юнармейцы Хабаровска – впервые участвуют в таких масштабных военных сборах. В программе обучения сразу несколько дисциплин - например, сборка и разборка автомата АК-74. Ее нужно выполнить за 32 секунды.

Снять магазин, отделить шомпол и крышку ствольной коробки. Извлечь возвратный механизм и вытащить газовую трубку со ствольной накладкой. В свои семнадцать лет десятиклассник Даниил Осадчий справляется с этим на уровне профессионала.

«Я сюда приехал, потому что знаю, что пойду в армию. И я приехал сюда себя проверить. Проверить, насколько хорошо я могу обращаться с оружием. Я умею собирать автомат. Нас этому учили в школе», - признался Осадчий.

Еще один элемент обучения - это РХБЗ-подготовка. Сегодня - только знакомство с костюмом химзащиты. Как быстро надеть комбинезон, сапоги и противогаз, школьникам объясняют действующие офицеры войск РХБЗ. В конце недели - экзамен. Без скидок на возраст участников.

«Суть этих сборов не в том, чтобы быстро или не быстро разобрать автомат. Он должен понять, что такое защита Родины. Почему ее надо защищать. Здесь будет много занятий, связанных с историей защиты», - подчеркнул заместитель командующего войсками ВВО по военно-политической работе Александр Манаков.

Первая профильная смена в военно-патриотическом центре «Авангард» собрала 80 лучших десятиклассников Хабаровска. Неделю они буду изучать основы инженерного и снайперского дела, строевой подготовки и первой медицинской помощи. Эти навыки после окончания школы упростят выпускникам службу в рядах вооруженных сил России.