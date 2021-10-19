В Госдепе назвали имя нового спецпредставителя США по Афганистану
Свой пост покидает Залмай Халилзад.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад покидает свой пост. Эта должность достанется работавшему его заместителем Томасу Уэсту.
Блинкен выразил благодарность за десятилетия работы Блинкена в интересах американского народа.
«Томас Уэст, который ранее работал его заместителем, будет спецпредставителем по Афганистану», - говорится в заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой госдепа, передает РИА Новости.
Ранее в Госдепе сообщили, что США отказались участвовать в «московском формате» по Афганистану. Однако американская сторона признает конструктивность данных переговоров и оставляет возможность для своей вовлеченности.