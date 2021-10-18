Взлет по тревоге: кадры ухода от удара авиации «противника» на учениях в ЮВО

Более 100 воздушных судов поднялись в воздух в рамках ухода от удара условного противника и перебазирования на оперативные аэродромы в Южном военном округе (ЮВО). Маневры отработали экипажи оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации соединений 4-й армии ВВС и ПВО округа.

По условному сигналу эскадрильи истребителей Су-30СМ и Су-27, бомбардировщиков Су-34 и Су-24М, штурмовиков Су-25СМ и вертолетов армейской авиации Ми-35, Ми-8АМТШ, Ми-28Н и Ка-52 выполнили перебазирование на оперативные аэродромы. Всего в воздух было поднято более 100 воздушных судов. Нормативы также отработал инженерно-технический состав соединений армии ВВС и ПВО ЮВО, подготовив технику к учебно-боевым вылетам с подвеской ракетно-бомбового вооружения.

Вводная отрабатывалась в рамках двустороннего командно-штабного учения (КШУ) по управлению войсками на Юго-Западном стратегическом направлении. Руководил учением командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.

В КШУ участвуют соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии. В ходе морской части учения военнослужащим предстоит выполнить практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего к учению на 25 полигонах округа привлечено около 8 000 военнослужащих, порядка 350 единиц вооружения и военной техники.