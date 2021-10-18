Россия перебросила в Таджикистан Су-25 в преддверии учений «Взаимодействие-2021»

Россия перебросила четыре самолета Су-25 в Таджикистан для участия в учениях ОДКБ «Взаимодействие-2021». Штурмовики вылетели с места постоянной дислокации на военной базе «Кант» в Киргизии и приземлились на аэродроме Гиссар под Душанбе.

Во время учений экипажи самолетов отработают поиск и уничтожение объектов условного противника. Они также обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым и танковым подразделениям. Все это будет проходить в горно-пустынной местности.

В октябре, по словам командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина, вблизи границы с Афганистаном в Таджикистане пройдут три совместных учения государств-членов ОДКБ: «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон».