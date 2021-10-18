Глава Пентагона прибыл в Грузию и пообещал помочь укрепить ее обороноспособность

Руководитель министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты намерены укреплять обороноспособность Грузии. Такое заявление глава ведомства сделал после прибытия в республику.

«США намерены помогать Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействать евроатлантической интеграции, я очень жду встреч здесь», - написал Остин в Twitter.

Ранее стало известно, что глава Пентагона намерен посетить Украину, Бельгию, Румынию и Грузию в рамках своей рабочей поездки по странам Европы. На Украине Остин собирается провести встречи с президентом страны Владимиром Зеленским и главой минобороны Андреем Тараном.

Согласно опубликованной СМИ информация, министр в ходе поездке напомнит руководству Грузии и Украины, что в НАТО «открыты двери» для Киева и Тбилиси. От них требуется лишь «сделать изменения», необходимые для вступления в альянс.