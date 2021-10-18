Похож на преступника: в Петербурге полицейские по ошибке задержали солиста Мариинского театра

В Санкт-Петербурге полицейские по ошибке задержали солиста Мариинского театра Виктора Коротича. Оперного певца из-за внешнего сходства стражи порядка перепутали с опасным преступником.

По словам Коротича, на улице возле его дома у нему подошли трое сотрудников полиции и попросили предъявить документы, однако их у артиста с собой не оказалось. Тогда полицейские потребовали, чтобы Коротич проехал с ними в отделение - судя по оперативной ориентировке, мужчина объявлен в розыск, пишет «Интерфакс».

Из-за того, что вечером певец должен был участвовать в постановке театра «Зазеркалье», проехать в отделение он отказался и начал возмущаться. В итоге Коротича скрутили, надели на него наручники и в таком виде доставили для дачи показаний.

В отделении выяснилось, что произошла ошибка. Протокол на певца составлять не стали. Коротич тоже признал, что отчасти виноват - защищая свои права, он слишком погорячился.