Жизнь по ту сторону: как сирийские власти вызволяют мирных жителей с неподконтрольных территорий

Террористы на неподконтрольных официальному Дамаску территориях Сирии удерживают сотни тысяч мирных жителей. Среди них женщины, дети и старики. Молодых людей уже давно ждут в сирийских вузах, но они не могут прорваться через кордоны боевиков.

Серакиб - последний сирийский пост на линии разграничения в Идлибской зоне эскалации. Сегодня здесь ждали 50 абитуриентов, которые захотели уехать с территории подконтрольной боевикам и поступить в государственные институты. Но на нейтральной полосе никто так и не появился. Для детей террористы устроили такую же блокаду, как и для остальных людей, мечтающих вырваться на свободу.

«Мы открыли пункт пропуска, подготовили его и дорогу для тех, кто хочет выйти. Мы надеемся, что выпустят тех, кто нуждается в медицинской и любой другой помощи. Таких людей там много», - сказал генерал сирийской армии Муххамед Али.

В правительственной части Серакиба все готово для приема беженцев. Прежде всего, в местной школе развернули медпункт, где готовы оказать помощь всем нуждающимся. Для мужчин и женщин - отдельные кабинеты. Готовы приступить к работе и специалисты по проверке документов. Это один из самых сложных моментов. Прежде чем размещать беженцев, многим нужно восстановить паспорта.

«У всех, кто выходит из Идлибской зоны должны быть документы. Но многие лишились их во время войны и наша задача, в том числе, восстановить бумаги, вернуть людям все права сирийского гражданина», - отметил один из военнослужащих сирийской армии.

За безопасностью пункта пропуска внимательно следят российская военная полиция и специалисты Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии. Они отмечают, что боевики в последнее время ведут себя нагло и намеченную операцию по выводу детей попросту заблокировали.

«Боевики постоянно препятствуют этому, ведут обстрелы, запугивают родственников, шантажируют и всячески воздействуют, чтобы сорвать данное мероприятие», - констатирует представитель ЦПВС Александр Ермаков.

В ближайшее время правительственные силы снова попытаются вызволить будущих студентов. О том, что их ждут на КПП объявят через соцсети и средства массовой информации.

На неподконтрольной официальному Дамаску территории в Идлибе сейчас находится около полутора миллиона мирных жителей. В сирийском правительстве надеются, что протурецкие формирования выпустят хотя бы женщин и детей, которыми они прикрываются, как живым щитом.