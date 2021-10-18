Армия Юнармия В Брянской области появился еще один Дом «Юнармии» Роман Захаров Сейчас по России работает уже более 70 Домов «Юнармии». © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Брянской области в городе Трубчевск торжественно открыли Дом «Юнармии». На церемонии присутствовал первый заместитель начальника Главного штаба Движения Виктор Кауров. «Это четвертый по счету Дом "Юнармии", который начинает свою работу в Брянской области. Надеюсь, он станет "местом силы" для молодежи. Прежде всего, тут будут работать секции для тех ребят, которые занимаются спортом. При поддержке Николая Валуева уже организованы занятия по боксу. Планируются творческие мастер-классы, патриотические акции и встречи с интересными людьми», - сказал Виктор Кауров. В ряды движения «Юнармия» влилось еще 50 молодых людей из Трубчевского района. А по всей области торжественную клятву дали около тысячи подростков. Для многих из них - это очень важное событие. Перед лицом своих товарищей, ребята поклялись быть верными Отечеству и юнармейскому братству, честно себя вести, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки! «Открытие Дома "Юнармии" - важное событие. У нас в городе немного спортивных секций, а особенно тех, которые можно посещать бесплатно. Что мы видим? Школа и дом, практически не общаемся, все сидим у экранов компьютеров, а тут - приходишь на занятия по боксу и знакомишься с новыми ребятами, занимаешься спортом, выезжаешь на интересные мероприятия. Конечно, сразу открываются новые возможности, усиливается окружение и достигаются результаты и в учебе, и в спорте», - поделится своими впечатлениями ученик 10 класса Трубчевской гимназии Игорь Евсеев. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В рамках своего визита в регион Виктор Кауров посетил и другие Дома «Юнармии» - два из них находятся в Брянске. А в городе Сураж на Аллее Героев первый заместитель начальника Главного штаба Движения принял ребят в ряды юнармейцев. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Сейчас по России работает уже более 70 Домов «Юнармии», в том числе в таких регионах как Калининградская область, Алтайский край, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, Республика Ингушетия и Приморский край. Эти образовательные площадки посещают тысячи ребят, они имеют возможность бесплатно заниматься в различных кружках и секциях - от журналистики до робототехники. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 900 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика