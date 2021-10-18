В Брянской области появился еще один Дом «Юнармии»
В Брянской области в городе Трубчевск торжественно открыли Дом «Юнармии». На церемонии присутствовал первый заместитель начальника Главного штаба Движения Виктор Кауров.
«Это четвертый по счету Дом "Юнармии", который начинает свою работу в Брянской области. Надеюсь, он станет "местом силы" для молодежи. Прежде всего, тут будут работать секции для тех ребят, которые занимаются спортом. При поддержке Николая Валуева уже организованы занятия по боксу. Планируются творческие мастер-классы, патриотические акции и встречи с интересными людьми», - сказал Виктор Кауров.
В ряды движения «Юнармия» влилось еще 50 молодых людей из Трубчевского района. А по всей области торжественную клятву дали около тысячи подростков. Для многих из них - это очень важное событие. Перед лицом своих товарищей, ребята поклялись быть верными Отечеству и юнармейскому братству, честно себя вести, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки!