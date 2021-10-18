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Умер Владимир Светлов, конструктор ракет для зенитных ракетных систем С-300

Тимур Шерзад
17:44 18.10.2021
Светлов внес неоценимый вклад в обороноспособность страны. Под его руководством и при его участии были разработаны зенитные управляемые ракеты, получившие широкое признание и высокие оценки и в нашей стране, и за рубежом. 
Умер Владимир Светлов, конструктор ракет для зенитных ракетных систем С-300
© Фото: Минобороны России
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Сегодня на 87-м году жизни скончался российский ученый Владимир Светлов, конструктор ракет для зенитных ракетных систем С-300. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Алмаз-Антей».

Светлов внес неоценимый вклад в обороноспособность страны. Под его руководством и при его участии были разработаны зенитные управляемые ракеты, получившие широкое признание и высокие оценки и в нашей стране, и за рубежом. 

«Это тяжелейшая для всех нас утрата. Владимир Григорьевич, несомненно, был ученым с мировым именем и авторитетнейшим конструктором в сфере ракетостроения. Его достижения, колоссальный опыт и глубокие знания получили высочайшую оценку руководства страны», - сказал генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Рожденный в Москве 16 апреля 1935 года, Светлов с ранних лет интересовался точными науками. В 1958-м он окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана и отправился работать в МКБ «Факел». Там он прошел трудовой путь от мастера до генерального конструктора и генерального директора, которым стал в 1991 году. 

В 1980 году Светлов получил Государственную премию СССР за создание ракеты 5В55 для системы ПВО С-300П. Также он получил множество других престижных государственных премий в области науки и техники. Светлов - автор более чем 100 научных трудов и 16 авторских свидетельств и патентов об изобретениях. 

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