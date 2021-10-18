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Экипажи Су-35 и МиГ-31 отточили навыки воздушного боя в небе над Тверской областью

Тимур Шерзад
17:16 18.10.2021
В ходе выполнения задач летчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Маневры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Экипажи истребителей Су-35 и МиГ-31 отработали элементы воздушного боя над Тверской областью. Перехват цели, поражение беспилотников, а также уход от атаки условного противника.

В ходе выполнения задач летчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Маневры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах.

МиГ-31 - самый быстрый стоящий на вооружении боевой самолет, который способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники.

Истребитель МиГ-31 изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Су-35 способен выполнять длительный полет на трансзвуковых скоростях без включения форсажа благодаря замене двигателей АЛ-31Ф на «изделие 117С».

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