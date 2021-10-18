Суд признал «Мужское государство»* экстремистской организацией

Нижегородский областной суд признал организацию «Мужское государство»* экстремистской и запретил ее деятельность на территории России.

«Административно-исковое заявление удовлетворить и признать объединение "Мужское государство"* экстремистским и запретить его деятельность на территории России», - цитирует судью Анну Белову РИА Новости.

С требованием о признании организации экстремистской в суд ранее обратилась региональная прокуратура. Согласно материалам суда, заинтересованными лицами по делу выступают Главное управление Министерства юстиции по Нижегородской области и управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Ответчиками по делу стали незарегистрированное межрегиональное объединение «Мужское государство»*, его основатель Владислав Поздняков, а также Дмитрий Губанов и Игорь Носов.

Сообщения об угрозах женщинам со стороны активистов движения неоднократно появлялись в Сети. В декабре 2018 года Нижегородский суд приговорил лидера движения Позднякова к двум годам лишения свободы условно за «действия экстремистской направленности». Позже он был освобожден от наказания из-за частичной декриминализации статьи 282 УК.

* «Мужское государство» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.