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Вымогавшую два миллиона рублей у Тарзана приговорили к пяти годам колонии

Анна Назайкина
16:29 18.10.2021
Ранее СМИ сообщали, что женщина угрожала опубликовать интимное видео с участием артиста.
© Видео: Таганский районный суд Москвы © Фото: Таганский районный суд Москвы
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Суд признал женщину, вымогавшую два миллиона рублей у Сергея Глушко, более известного как Тарзан, виновной. Ей был вынесен приговор - Антонина Саввидис будет отбывать наказание сроком пять лет в колонии. Об этом сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы.

«Приговором Таганского суда от 18.10.2021 года Саввидис А.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении суда.

О том, что Саввидис была арестована по делу о вымогательстве, Таганский районный суд сообщал еще в ноябре прошлого года.

Ранее в ряде изданий появилась информация о том, что женщина вымогала крупную сумму, угрожая в противном случае опубликовать интимное видео с участием Тарзана.

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