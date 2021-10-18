Крейсер «Москва» и 40 кораблей и катеров превратили в ад позиции «противника» в Крыму

Более 40 кораблей и катеров Черноморского флота задействованы в масштабных учениях с войсками Южного военного округа на полигоне Опук в Крыму, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

По замыслу маневров, для завладения и удержания плацдарма высадки десанта корабли огневой поддержки в составе крейсера «Москва», фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Ингушетия», ракетных кораблей «Набережные Челны» и Р-60 подавили береговую оборону неуправляемыми реактивными снарядами и корабельной артиллерией, после чего провели выброску морских штурмовых групп с быстроходных лодок и катеров.

Затем с больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» десант с техникой высадился на берег. Контроль поражения целей и корректировка огня артиллерии велись с помощью беспилотников «Форпост» и «Орлан-10».

«Москва» - российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1 164 «Атлант». Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России.

Предназначением ракетного крейсера является уничтожение крупных вражеских кораблей, а также прикрытие и оказание огневой поддержки десанта или группы кораблей, осуществление противовоздушной обороны. Длина корпуса - 186,5 метра, ширина - 20,8 метра. Экипаж - 510 человек. Скорость полного хода - 32 узла (59 километров в час).

Головной корабль проекта 11 356 «Адмирал Григорович» развивает скорость до 30 узлов, имеет водоизмещение порядка 4 000 тонн, может находиться в автономном плавании до 30 суток. Главное оружие фрегата - ракетный комплекс «Калибр-НК», который способен поражать морские цели на расстоянии до 400 километров, а наземные - до 2 000 километров.

Защищает корабль от атаки с воздуха зенитно-ракетный комплекс «Штиль», а артиллерию представляет артустановка А-190 калибра 100 миллиметров, которая может обстреливать противника на расстоянии до 21 километра.