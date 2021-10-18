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Следователи оценят условия содержания медведя, напавшего на беременную дрессировщицу

Россина Бодрова
15:15 18.10.2021
Циркачка находится на седьмом месяце беременности. Она отделалась несколькими царапинами.
© Видео: ТРК "Звезда", VK.ru Мария Масалова, Екатерна Хромова, Максим Семионичев, Галина Гурьева, YouTube Bus crash, «Все обо Всем», Hit Vidos, Instagram tv_batalova. © Фото: Instagram tv_batalova, VK.Ru Мария Масалова, VK.Ru Максим Семионичев
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Прокуратура Орловской области начала проверку после того, как медведь напал на беременную дрессировщицу во время циркового представления. Следователи оценят условия содержания животных и меры безопасности, которые там принимают.

Номер с гималайскими мишками поверг публику в шок. Шоу прервалось, не успев начаться, двухметровый хищник неожиданно напал на беременную дрессировщицу. Из лап, агрессивное животное, девушку не выпускало, она тщетно пыталась вырваться. В считанных метрах находились зрители, причем в первых рядах – дети, а ограды между сценой и залом нет. На помощь дрессировщице пришли двое мужчин. И даже им не сразу удалось ее спасти.

«Некоторые люди встали со своих мест и начали выбегать. Все были в шоке», – сказал очевидец Вадим Латышев.

Артистка на седьмом месяце беременности. Чудом спаслась и отделалась легкими царапинами, во многом благодаря тому, что медведь был в наморднике, да и быстрая реакция коллег помогла. Своего плюшевого подопечного Лия воспитывала с тех пор, как он был медвежонком. Первая версия случившегося – ревность четырехлапового к будущему ребенку.

«Произошла небольшая наглость со стороны мишки, он решил залезть в карманчик за прикормом, у него большая весовая категория, он меня завалил немножко. В принципе все стабилизировалось, у нас уже с ним прекрасные отношения, ничего как будто не произошло», – отметила ассистентка дрессировщика Лия Римова.

Прекрасные отношения, увы, складываются не всегда. Так во время выступления в Кемеровской области. Во время номера медведь напал на дрессировщиков трижды.

Во время аналогичного инцидента в Волгограде животное не реагировало на удары палками. Мамы с детьми с ужасом бежали с первых рядов, а артисты работали уже не по сценарию, а по инструкции в случае ЧП.

«Если чуть-чуть какой-то происходит сбой, человек отвлекся или что-то сделал не так, животное ломается и у него либо защитная реакция, либо недовольство», – отметила замдиректора зоосада «Приамурский» Анна Новикова.

Артистка орловского цирка продолжает работать, а мишку отправили в краткосрочный отпуск, к выступлениям вернется как «придет в себя», отмечает администрация. Произошедшее уже разбирает прокуратура. Следователи выясняют условия содержания и обращения с животными, и самое главное – почему во время представления арена не была ограждена барьерной сеткой.

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