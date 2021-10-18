Следователи оценят условия содержания медведя, напавшего на беременную дрессировщицу
Прокуратура Орловской области начала проверку после того, как медведь напал на беременную дрессировщицу во время циркового представления. Следователи оценят условия содержания животных и меры безопасности, которые там принимают.
Номер с гималайскими мишками поверг публику в шок. Шоу прервалось, не успев начаться, двухметровый хищник неожиданно напал на беременную дрессировщицу. Из лап, агрессивное животное, девушку не выпускало, она тщетно пыталась вырваться. В считанных метрах находились зрители, причем в первых рядах – дети, а ограды между сценой и залом нет. На помощь дрессировщице пришли двое мужчин. И даже им не сразу удалось ее спасти.
«Некоторые люди встали со своих мест и начали выбегать. Все были в шоке», – сказал очевидец Вадим Латышев.
Артистка на седьмом месяце беременности. Чудом спаслась и отделалась легкими царапинами, во многом благодаря тому, что медведь был в наморднике, да и быстрая реакция коллег помогла. Своего плюшевого подопечного Лия воспитывала с тех пор, как он был медвежонком. Первая версия случившегося – ревность четырехлапового к будущему ребенку.
«Произошла небольшая наглость со стороны мишки, он решил залезть в карманчик за прикормом, у него большая весовая категория, он меня завалил немножко. В принципе все стабилизировалось, у нас уже с ним прекрасные отношения, ничего как будто не произошло», – отметила ассистентка дрессировщика Лия Римова.
Прекрасные отношения, увы, складываются не всегда. Так во время выступления в Кемеровской области. Во время номера медведь напал на дрессировщиков трижды.
Во время аналогичного инцидента в Волгограде животное не реагировало на удары палками. Мамы с детьми с ужасом бежали с первых рядов, а артисты работали уже не по сценарию, а по инструкции в случае ЧП.
«Если чуть-чуть какой-то происходит сбой, человек отвлекся или что-то сделал не так, животное ломается и у него либо защитная реакция, либо недовольство», – отметила замдиректора зоосада «Приамурский» Анна Новикова.
Артистка орловского цирка продолжает работать, а мишку отправили в краткосрочный отпуск, к выступлениям вернется как «придет в себя», отмечает администрация. Произошедшее уже разбирает прокуратура. Следователи выясняют условия содержания и обращения с животными, и самое главное – почему во время представления арена не была ограждена барьерной сеткой.