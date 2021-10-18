Путин напомнил Воробьеву о его праве вводить обязательную вакцинацию

Президент России Владимир Путин напомнил подмосковному губернатору Андрею Воробьеву о его праве ввести в регионе обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

«По эпидемиологическим показаниям у вас право, в соответствии с законом 1998 года, принимать решения по отдельным категориям граждан», - сказал глава государства.

В понедельник, 18 октября, Владимир Путин провел рабочую встречу с Андреем Воробьевым. Губернатор, в частности, проинформировал президента о ситуации в сферах образования и здравоохранения в регионе.

Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки выявили 34 325 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. За этот период от инфекции вылечился 16 431 человек, скончались 998.