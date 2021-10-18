Под Хабаровском открылся центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»

Под Хабаровском состоялось открытие первого в регионе центра военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД - Сухопутные войска».

На сборы прибыли 80 школьников. В ходе пятидневной смены они будут проходить основы строевой подготовки. Учиться собирать и разбирать оружие, метко стрелять, оказывать медпомощь, налаживать радиосвязь.

Курсантов поделят на четыре взвода по родам войск - ПВО, мотострелки, танкисты и артиллеристы. Всего в Хабаровском крае будут работать три таких центра.

К 2023 году в Комсомольске-на-Амуре откроется «АВАНГАРД - Воздушно-космические силы», а в Советско-Гаванском районе - «АВАНГАРД - Военно-морской флот».