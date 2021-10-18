Армия Коронавирус Удар по коронавирусу: в учебных частях ВВО под Хабаровском стартовала ревакцинация Андрей Аркадьев Перед проведением процедуры пациент дает добровольное согласие и проходит необходимый медицинский осмотр. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В окружном учебном центре Восточного военного округа в Хабаровском крае стартовала ревакцинация военнослужащих от COVID-19, сообщает пресс-служба ВВО. Военнослужащих прививают российским препаратом «Спутник V». Вакцина двухкомпонентная, вначале ставится один компонент, через три недели - второй. Перед началом процедуры военнослужащие проходят медицинский осмотр, им измеряют температуру, рассказывают о воздействии препарата на организм. К вакцинации допускаются только те, у кого нет противопоказаний. Прививка ставится только по желанию людей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика