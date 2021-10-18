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Истребители и бомбардировщики разгромили с воздуха морской десант «противника» в Крыму

Андрей Аркадьев
12:41 18.10.2021
В двусторонних тактических учениях в Крыму отрабатывают оборонительные действия около 4 000 военнослужащих, задействовано до 200 единиц вооружения и военной техники.
Истребители и бомбардировщики разгромили с воздуха морской десант «противника» в Крыму
© Фото: Минобороны России
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Истребители и бомбардировщики нанесли удар по морскому десанту условного противника, не допустив его высадки на берег в ходе учений в Крыму, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Две эскадрильи самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота нанесли ракетно-бомбовый удар по силам десантного отряда условного противника, не допустив высадки на морское побережье», - говорится в сообщении.

Истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М и Су-34 выполнили полет в район целей на малой и предельно малой высоте, находясь вне зоны видимости радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов кораблей условного противника.

Пуски управляемых противокорабельных ракет Х-31А истребители Су-30СМ выполнили с максимальной дальности, а бомбардировщики нанесли удар осколочно-фугасными авиационными бомбами с высоты до 600 метров.

В двусторонних тактических учениях в Крыму отрабатывают оборонительные действия около 4 000 военнослужащих, задействовано до 200 единиц вооружения и техники.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности, что позволило добиться достаточно высоких скоростных и взлетно-посадочных характеристик. Су-24 стал первым в СССР всепогодным самолетом.

Самолет применялся в афганской и чеченской войнах, наносил удары по террористам в Сирии. Всего за время производства с 1971 по 1993 год было построено порядка 1 400 Су-24.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.

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