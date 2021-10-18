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Синоптики рассказали, сколько продержится смог в Екатеринбурге

Анна Касаткина
10:10 18.10.2021
Тление торфяников на юге города могут остановить только обильные осадки и снежный покров.
© Видео: Рупор Москвы YouTube © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Смог в Екатеринбурге сохранится как минимум до воскресенья, 24 октября, но может быть, и до конца месяца. Это связано с тем, что обильных осадков в Свердловской области не ожидается, и тление торфяников на юге города продолжится, сообщила журналистам главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

«В ближайшие дни мы ждем прохождение небольшого циклона, но циклон не настолько мощный, чтобы нам дать обильные осадки... Большого усиления ветра тоже не происходит, скорее всего, на этой неделе ситуация будет достаточно сложная. Если это горение не прекратится, тление, то задымление будет присутствовать», - цитирует ее ТАСС.

По словам Шепоренко, для того, чтобы загасить торфяники, требуются хорошие осадки либо снежный покров, которого пока не ожидается. До конца октября, отметила она, ожидается переменчивая погода. В дневные часы температура будет колебаться от двух до десяти градусов тепла, ночью - от минус пяти до плюс двух. Ветер ожидается от слабого до умеренного, возможны осадки в виде дождя.

Первые сообщения о заволакивающем Екатеринбург смоге появились в минувший понедельник, 11 октября. После горожане начали жаловаться на нулевую видимость и запах гари. В четырех микрорайонах города в воздухе нашли примеси вредных веществ. В пятницу, 15 октября, городская администрация ввела на территории района Солнечный режим чрезвычайной ситуации. Наиболее вероятной причиной пожара в МЧС считают поджог.

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