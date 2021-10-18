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Могучие «Бастионы» потопили корабли «противника» близ берегов Калининградской области

Тимур Шерзад
10:49 18.10.2021
Военнослужащие Балтийского флота выполнили переброску техники, обнаружили цели и провели электронные пуски по мишеням. Еще одной задачей стало отработка быстрой смены позиций и проверка работоспособности всех систем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уничтожили корабли условного противника в Калининградской области.

Военнослужащие Балтийского флота выполнили переброску техники, обнаружили цели и провели электронные пуски по мишеням. Еще одной задачей стало отработка быстрой смены позиций и проверка работоспособности всех систем.

В маневрах участвовали более 50 военнослужащих, задействовано около 10 единиц техники. Ранее «Бастионы» также провели ракетные стрельбы на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Они способны обеспечить защиту побережья протяженностью более шестисот километров, а полное приведение комплексов в боевую готовность занимает не более 5 минут.

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