Могучие «Бастионы» потопили корабли «противника» близ берегов Калининградской области

Боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» уничтожили корабли условного противника в Калининградской области.

Военнослужащие Балтийского флота выполнили переброску техники, обнаружили цели и провели электронные пуски по мишеням. Еще одной задачей стало отработка быстрой смены позиций и проверка работоспособности всех систем.

В маневрах участвовали более 50 военнослужащих, задействовано около 10 единиц техники. Ранее «Бастионы» также провели ракетные стрельбы на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Они способны обеспечить защиту побережья протяженностью более шестисот километров, а полное приведение комплексов в боевую готовность занимает не более 5 минут.