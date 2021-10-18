ВКС России доставили в Ереван 10 тонн гуманитарной помощи для Нагорного Карабаха

Российские военные доставили 10 тонн гуманитарной помощи для многодетных семей в Нагорном Карабахе.

Упаковки с продуктами и предметами первой необходимости загрузили на Подмосковном аэродроме Чкаловский и самолетом Ил-76 переправили в Ереван. В коробках, которые собрали благотворительные организации также оборудование для школ, книги и письменные принадлежности.

Теперь нашим миротворцам предстоит преодолеть свыше трехсот километров до линии разграничения и передать помощь всем нуждающимся. Также они сформируют новые списки предметов, которых не хватает местным жителям. как сообщили в Минобороны России, вся поддержка будет оказываться адресно - то есть отдельно каждой школе, детскому саду или лично семье.