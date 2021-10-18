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«Помни войну»: российское судно обнаружило кладбище кораблей в Баренцевом море

Андрей Аркадьев
Елена Сивонен
10:44 18.10.2021
С приходом гидрографического судна «Ромуальд Муклевич» завершается акция РГО и Северного флота «Помни войну». За время ее проведения североморцы оценили рельеф дна на маршруте в 1,5 тысячи километров
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экспедиция Северного флота и Русского географического общества обнаружила на дне Баренцева моря сторожевой корабль «Туман». 80 лет назад его экипаж вступил в неравный бой сразу с тремя немецкими эсминцами и погиб. Но это лишь одна из уникальных находок.

На дне Баренцева и Карского морей, у Новой Земли и континентального побережья члены экспедиции обнаружили корабли, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Это последний поход года и завершающий этап экспедиции. Он занял всего 12 дней, но находок – масса.

«Судя по описанию, которое дано в наших отечественных документах и иностранных документах, в эсминец попала торпеда, которая вызвала детонацию боезапаса, в том числе, глубинной бомбы», - сказал начальник отдела гидрографии Северного флота Алексей Корнис.

На юго-востоке от и до изучены, так называемые, священные координаты памяти – место подвига и гибели сторожевого корабля «Пассат».

«"Пассат" пошел навстречу немецким эсминцам, которые его многократно превосходили по силе для того, чтобы прикрыть два рыболовных траулера», - пояснил Корнис.

Гидрографы - это своего рода, надводные разведчики, которые прощупывают дно с помощью специального оборудования.

«К примеру, на глубине 200 метров мы видим 700 метров дна, 350 - левый и правый борт соответственно. Мы можем увидеть, как отображается у нас объект и, сбавив скорость чуть меньше, сузив лучи, он будет у нас детально отображен», - поделился старший помощник командира гидрографического отряда экспедиции «Помни войну» Юрий Куликовский.

Район, где, предположительно, есть объект истории, как здесь говорят, - «закатывают». С севера на юг, с запада на восток проходят его четыре - пять раз. Так, на поиск корвета «Блюбелл» ушло восемь часов. Теперь его координаты оставлены на карте. Советские субмарины К-2 и Д-3 и немецкая U-286, Роман Дильмухаметов, капитан гидрографического судна «Ромуальд Муклевич», называет самыми уникальными находками.

«Вообще, море изучено меньше, чем космос, как говорится. Море хранит очень много тайн. Конечно, работать на таком судне очень интересно и познавательно», - сказал Дильмухаметов.

Всего за время экспедиции под водой обнаружены четыре боевых корабля и шесть судов. Конечно, пока все это – предположения. Объекты еще предстоит дообследовать визуально. Для окончательной идентификации. Поэтому пока точку не ставят, работы продолжат в следующем году.

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