В Женеве открывается встреча по конституционной реформе Сирии

Малая группа Конституционного комитета Сирии (ККС) соберется на заседание в Женеве после девятимесячного перерыва. Как ожидается, участники мероприятия обсудят основные конституционные принципы и приступят к разработке проекта конституционной реформы.

В воскресенье спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен провел в Женеве ряд встреч с сопредседателями ККС от правительства, оппозиции и гражданского общества. На брифинге эмиссар сообщил о серьезном и конструктивном диалоге и готовности его участников далее следовать ранее достигнутым договоренностям.

«На этой неделе новым будет то, что мы фактически приступим к процессу разработки проекта конституционной реформы Сирии», - приводит ТАСС его слова.

Предыдущий раунд заседаний группы в минувшем январе не принес результатов. Решение о создании ККС было принято на состоявшем 31 января 2018 года в Сочи Конгрессе сирийского национального диалога. Основная цель- выработка рекомендаций по внесению правок в Конституцию республики.