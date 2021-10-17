Премьер-министр Японии направил подношение в храм, ассоциирующийся в Азии с милитаризмом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.

По сообщениям агентства Kyodo, от имени премьер-министра в храм в честь храмовых праздников была отправлена ветвь японского дерева сакаки, украшенная лентами. Как отмечается, сам лично глава японского правительства не собирается посетить храм.

В храме Ясукуни почитают души всех воинов, отдавших жизнь за «‎императора и великую Японию». Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, которые пали за Японию в различных войнах. Они также включают имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

Японские политики, как правило, посещают храм три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и октябре, а также 15 августа - в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны.