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Премьер-министр Японии направил подношение в храм, ассоциирующийся в Азии с милитаризмом

Алена Миронова
09:41 17.10.2021
Японские политики, как правило, посещают храм три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и октябре, а также 15 августа - в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны.
Премьер-министр Японии направил подношение в храм, ассоциирующийся в Азии с милитаризмом
© Фото: TORU HANAI, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом. 

По сообщениям агентства Kyodo, от имени премьер-министра в храм в честь храмовых праздников была отправлена ветвь японского дерева сакаки, украшенная лентами. Как отмечается, сам лично глава японского правительства не собирается посетить храм. 

В храме Ясукуни почитают души всех воинов, отдавших жизнь за «‎императора и великую Японию». Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, которые пали за Японию в различных войнах. Они также включают имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

Японские политики, как правило, посещают храм три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и октябре, а также 15 августа - в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны.

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