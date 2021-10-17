На Украине учительница выпила водки в школе и побила двух второклассниц
Как утверждает мать девочки, администрация учебного заведения скрывала привычку учителя из-за нехватки педагогических кадров в городе.
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Украинская учительница выпивала водку в течение рабочего дня и ударила двух второклассниц. Учитель уже уволен. Об этом сообщила мама одной из учащихся класса в Facebook.
«Вчера, со слов детей 2 "В" класса, и моей дочери в частности, учитель пила водку в течение рабочего дня, а к пятому уроку уже не могла разговаривать. Плюс к этому она ударила двух девочек по голове, якобы за то, что они писали не "там, где нужно", а на третью чуть не упала», - написала женщина.
Она добавила, в учебном заведении и раньше знали о проблемах преподавателя с алкоголем, так как учителя уже увольнял по этой причине.