По информации прессы, масштаб вреда, нанесенного песчаным дюнам в северо-восточной части Шотландии, продемонстрировали изображения космических спутников. Согласно СМИ, такой большой ущерб вызвала постройка на территории поля для гольфа бывшим главой США Дональдом Трампом.

Согласно Business Insider, намереваясь соорудить самое лучшее в мире поле для гольфа Трамп якобы уверял, что природа никоим образом не пострадает, а напротив, ее состояние улучшится. Тем не менее, как пишет издание, в итоге хрупкая экосистема местности, которую выбрал для реализации своей задумки экс-президент, будто бы была нарушена.

В доказательство того, что дюны пострадали из-за Трампа, СМИ приводит снимки со спутников, сделанные с приблизительно десятилетней разницей во времени. На них, как утверждает газета, явно видно, насколько отличается территория в ее нетронутом виде от того, какой стала природа после вмешательства в ее функционирование.