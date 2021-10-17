В Берлине 46 полицейских пострадали во время расселения незаконно занятого дома

В Берлине в результате операции по расселению левых активистов из сквота - незаконно занятого дома - пострадали 46 сотрудников полиции, сообщает ведомство. Также известно, что во время проведения операции были задержаны 76 активистов.

«В связи с выселением были арестованы 76 человек. За все время проведения операции пострадали 46 полицейских, двое из которых были вынуждены прекратить выполнение своих служебных обязанностей», - говорится на сайте ведомства.

По словам местной полиции, активисты кидали в правоохранителей бутылки и камни, а также привели в действие пиротехнику.

Операция по выселению вызвала волну негодования из-за того, что сквот считался «образцовым» в Германии. Расселение началось из-за жалобы владельца здания, которую в начале октября удовлетворил суд. Позже левые активисты начали проводить акции протеста в городе, обещая «оказать сопротивление». На протесты в Берлине в связи с расселением сквота 16 октября вышли несколько тысяч демонстрантов.