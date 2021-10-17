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Житель Китая самостоятельно изготовил лекарство от смертельной болезни для сына

Анна Берестовая
03:19 17.10.2021
Мужчина не смог достать необходимый его сыну для поддержания жизни препарат, поэтому начал производить его у себя дома.
Житель Китая самостоятельно изготовил лекарство от смертельной болезни для сына
© Фото: pexels.com
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В Китае самоотверженный мужчина, узнавший, что его маленький сын смертельно болен, решил сделать все возможное, чтобы спасти своего ребенка. Сюй Вэй не смог найти лекарства от редкого генетического заболевания, поэтому установил оборудование в доме, чтобы производить необходимый препарат своими руками.

Болезнь Менкеса - именно ее диагностировали у годовалого сына мужчины - приводит к  плохому физическому развитию организма и вызывает серьезные проблемы с нервной системой. Зачастую дети с подобной патологией живут лишь несколько лет.

Не желая сдаваться после определения диагноза сына, Сюй Вэй стал исследовать все возможные способы его спасти. Так он наткнулся на информацию о созданном учеными в США экспериментальном лечении, показавшем высокую эффективность, при котором применяется гистидин меди.

Получить препарат из-за границы оказалось невозможными, в том числе в связи с ужесточенным в период пандемии пограничным контролем. Производить вещество силами местных фармацевтических компаний оказалось слишком дорого, поэтому тридцатилетний владелец небольшого бизнеса, не имеющий высшего образования, взялся за синтезирование препарата в собственной кустарной лаборатории.

Чтобы самостоятельно создавать гистидин меди, мужчина изучил огромное количество литературы на неизвестном ему английском языке, пошел на открытые университетские курсы, позволившие ему научиться производить фармацевтические препараты и обеспечивать контроль качества, а также закупил оборудование на 3100 долларов и кроликов для проведения тестов. После того, как изготовленное им лекарство не повредило животным, он опробовал его на себе, а затем начал давать сыну.

Помимо гистидина меди Сюй, освоившийся в теме, стал изготавливать элескломол. Это использующееся для борьбы с онкологией вещество показало хороший эффект при тестировании на мышах с болезнью Менкеса, увеличив их выживаемость и частично предотвратив повреждение мозга.

Все препараты отец применял на ребенке, строго отслеживая его состояние здоровья в медучреждениях. Местные власти приняли решение не совершать никаких действий в отношении Сюя, так как он изготавливает и применяет лекарство лишь для одного члена своей семьи и не наносит никому вреда.

Сейчас мужчине удается поддерживать жизнь двухлетнего сына, однако ребенок не может самостоятельно переворачиваться и говорить и способен есть лишь жидкую пищу. Сюй же сохраняет целеустремленный настрой и надеется, что у него получится помочь ребенку с помощью генной терапии.

«Я считаю, что нет трудностей, которые невозможно преодолеть, и надеюсь, что моему ребенку постепенно станет лучше», - приводит слова мужчины South China Morning Post.

Методы лечения, которые Сюй Вэй планирует использовать следующими - крайне спорны и связаны с огромными денежными затратами. Тем не менее, житель Китая не отчаивается и готовится к вступительным экзаменам в университет, чтобы в будущем поступить в аспирантуру по генной инженерии.

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