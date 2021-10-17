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СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре под Екатеринбургом

Кира Тило
03:05 17.10.2021
МЧС, СК и полиция выясняют обстоятельства трагедии.
СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре под Екатеринбургом
© Фото: 66.mchs.gov.ru
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Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в Асбесте. Сообщается, что прибывшее на место возгорания отделение МЧС обнаружило тела погибших: троих мужчин и женщины. 

«При тушении возгорания сотрудниками МЧС обнаружены тела четверых погибших (троих мужчин и женщины). По данному факту следственным отделом по городу Асбест СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», - говорится на сайте ведомства.

На месте работают восемь человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники. По данным ведомства, СК совместно с МЧС и полицией выясняются обстоятельства трагедии, в том числе, очаг и причина возгорания. 

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