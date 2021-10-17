Армия Стрельбы и оборона объектов: на полигонах ЮВО подготовили двадцать тысяч резервистов Кира Тило Для проживания резервистов развернуты палаточные лагеря АПЛ-500 со всеми необходимыми удобствами. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Около двадцати тысяч граждан, пребывающих в боевом армейском резерве страны (БАРС), прошли переподготовку в полевых лагерях на девяти общевойсковых полигонах ЮВО. Учебные сборы с бывшими военнослужащими, заключившими контракт на пребывание в БАРС, стартовали в ЮВО с 22 сентября 2021 года. Боевые навыки совершенствовали уже пять потоков резервистов. © Минобороны РФ Для их проживания в полевых условиях развернуты автономные палаточные лагеря АПЛ-500 с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовыми и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом. Участники сборов прошли курс общевоинской подготовки, выполнили стрельбы из штатного стрелкового вооружения, изучили устройство и боевые возможности артиллерийского вооружения и боевой техники. Также резервисты получили основные навыки, необходимые для обеспечения и организации охраны и обороны объектов военного и государственного назначения. © Минобороны РФ В настоящее время военными комиссариатами субъектов РФ проводится работа по отбору граждан в БАРС. Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. Так, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тысяч рублей, сержант-солдат до 5 тысяч рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тысяч рублей, солдат до 25 тысяч рублей. Первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Последующий можно подписать на пять лет или до достижения предельного возраста военнослужащего. Желающим принять участие в проекте достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика