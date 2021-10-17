Стрельбы и оборона объектов: на полигонах ЮВО подготовили двадцать тысяч резервистов
Для проживания резервистов развернуты палаточные лагеря АПЛ-500 со всеми необходимыми удобствами.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Около двадцати тысяч граждан, пребывающих в боевом армейском резерве страны (БАРС), прошли переподготовку в полевых лагерях на девяти общевойсковых полигонах ЮВО.
Учебные сборы с бывшими военнослужащими, заключившими контракт на пребывание в БАРС, стартовали в ЮВО с 22 сентября 2021 года. Боевые навыки совершенствовали уже пять потоков резервистов.
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