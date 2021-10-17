Неизвестный устроил массовую стрельбу в университете Луизианы

На территории университета Грэмблинга в американском штате Луизиана неизвестный открыл стрельбу по людям, когда у учебного учреждения проходила встреча выпускников. Как сообщает CNN, несколько человек получили ранения, один человек погиб.

Представитель университета Тиша Арнольд уточнила, что погибший не был студентом университета.

«Всех присутствующих направили в укрытие и разрешили его покинуть, как только поступило разрешение от полиции университета», - цитирует представителя РИА Новости.

Личность стрелявшего не установлена. Полиция начала расследование произошедшего. На завтра в университете отменили все занятия.