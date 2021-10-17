Новые VR-технологии оживили атмосферу блокадного Ленинграда и Нюрнбергского процесса

Искусственный интеллект на этой неделе вышел на защиту исторической памяти. В Москве и Санкт-Петербурге заработало сразу несколько проектов, посетителям которых с помощью VR-технологий можно погрузиться, например, в атмосферу Нюрнбергского процесса или пройтись по улицам блокадного Ленинграда.

Технологии так называемой дополненной виртуальной реальности позволяют с помощью смартфона или очков с функцией 3D увидеть некое историческое пространство или перенестись в события прошлого, и прочувствовать их как очевидец, в режиме здесь и сейчас. Цель всех этих проектов одна - рассказать молодой аудитории о ключевых исторических событиях, заложивших основы современного мироустройства.

А еще о том - как и о чем сегодня можно говорить с молодежью. 101-летняя жительница Санкт-Петербурга Надежда Строгонова прославилась в TikTok своими видеорассказами о войне, блокаде Ленинграда и о своей жизни. Во время блокады Надежда Васильевна руководила детским домом и помогала спасать малышей. Сегодня у ее роликов - миллионы просмотров.

Вперед в прошлое можно отправиться не выходя из комнаты. Вместо машины времени - виртуальные 3D-очки и компьютерный джойстик. Так участники арт-проекта оказываются лицом к лицу с нацистами на Нюрнбергском трибунале. Доказательства и слова свидетелей фашистской бойни ошеломили тогда весь мир.

Игра-расследование была создана к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса, который длился почти год. По условиям правил ее участник должен за один час должен собрать досье на пятерых преступников - элиту Третьего рейха: Германа Геринга, Карла Деница, Альфреда Розенберга, Бальдура фон Шираха и Иохима фон Риббентропа. В игре не будет крови и насилия - только доподлинные исторические факты, которых достаточно, чтобы содрогнуться от ужаса всех зверств нацистов. Их деяния, зафиксированные в архивах суда, не сотрутся даже сквозь столетия - они и взяты за основу игры. Леденящие кровь истории озвучивают актеры МХТ имени Горького.

Подробнее о новых виртуальных пространствах, в которых можно поучаствовать самому - в репортаже Дианы Сирази в программе «Главное с Ольгой Беловой».