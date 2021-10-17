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В Симферополе открыли памятник советскому разведчику Быстролетову, судьбе которого позавидует Голливуд

Алексей Самолетов
18:16 17.10.2021
В зависимости от ситуации Дмитрий Быстролетов перевоплощался то в венгерского графа, то в канадского инженера, а однажды - даже в наемного убийцу из Сингапура.
В Симферополе открыли памятник советскому разведчику Быстролетову, судьбе которого позавидует Голливуд
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Симферополе на этой открылся памятник Дмитрию Быстролетову - одному из самых ярких и выдающихся советских разведчиков, имя которого рассекретили из архивов истории. Судьба этого нелегала-вербовщика, была настолько головокружительной, что ей позавидовал бы даже Голливуд.

Дмитрий Быстролетов - внебрачный сын графа Александра Николаевича Толстого, племянник писателя Алексея Толстого. Родился в самом начале прошлого века Крыму, а дальше в его жизни был калейдоскоп стран и городов - Европа, Азия, Африка, Северная и Южная Америке.

Быстролетова называли мастером перевоплощения. В зависимости от ситуации он мог стать и венгерским графом, и английским лордом, и канадским инженером, и американским предпринимателем. А чтобы добыть ценную информацию - однажды ему пришлось даже прикинуться  жестоким наемным убийцей из Сингапура. Быстролетов был полиглотом, знал 22 иностранных языка, менял свои личности и биографии, как перчатки, и к тому же сводил с ума женщин, которые щедро дарили ему любовь и государственные тайны.

Ему удалось добыть секретные шифры и коды Австрии, Германии, Италии. Благодаря своим связям, Быстролетов получил доступ к тайной переписке Гитлера и Муссолини и организовал доставку из Польши тестового образца шифровальной машинки «Энигма». Правда, до СССР машинка, в силу обстоятельств, так и не доехала, но помогла англичанам расшифровывать закодированные послания фашистов.

Памятник одному из самых выдающихся советских разведчиков, заложивших главные основы нелегальной работы, открывали в Симферополе без какой-либо помпы. Даже присутствие на церемонии открытия памятника руководителя СВР РФ Сергея Нарышкина не казалось невольным свидетелям происходившего чем-то из ряда вон выходящим. Директор службы открывал памятник бывшему советскому разведчику, уроженцу Крыма. История все расставляет по своим местам. Но есть только одно «но» - имя человека, бюст которого теперь стоит в сквере Мира, большинству не известно. О нем и его работе сегодня рассказывают впервые и то, без особых подробностей.

«Офицер советской внешней разведки Дмитрий Быстролетов выполнял особые задания Родины на четырех континентах. Ему удалось добыть дипломатические шифры большинства ведущих держав Европы, он создал разветвленную сеть источников ценнейшей политической и военно-стратегической информации. Его высокий профессионализм, целеустремленность и тонкий ум позволяли выполнять самые сложные задания Центра и находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций», - говорит на церемонии директор Службы Внешней Разведки РФ Сергей Нарышкин.

Первая открытая публикация о таинственном разведчике с упоминанием его имени и фамилии и рода занятий - «разведчик-нелегал» - появилась в газете «Правда» от 25 февраля 1990 года под заголовком «Другая жизнь Дмитрия Быстролетова». Автор публикации был потрясен удивительной историей, до той поры никому не известного разведчика, фрагментами его фантастического, а по своей сути, шпионского романа - романа всей его жизни.

Подробнее о загадочной личности мастера советской разведки смотрите в репортаже Алексея Самолетова в программе «Главное с Ольгой Беловой».

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