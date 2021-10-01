Танкисты общевойсковой армии контратаковали «врага» на спецучениях во Владимирской области

Совместно с инженерной бригадой Западного военного округа военнослужащие танкового батальона общевойсковой армии совершили маневренное наступление и контратаку на специальных учениях, приуроченных ко Дню сухопутных войск во Владимирской области.

При поддержке авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов условному противнику удалось занять ключевые позиции и «уничтожить» близлежащие автомобильные и железнодорожные мосты во время спецучений. Командование приняло решение перебросить танковый батальон и подразделения материально-технического обеспечения на другой берег реки Оки.

Переброска войск совершалась при помощи десантных плавающих транспортеров ПТС-2 и паромно-мостовых машин ПММ-2М из-за рисков повторного авиационного удара. Далее танкисты распределились на небольшие группы и для нанесения ударов по флангам и тылу «врага» совершили маневренное наступление.

Военнослужащие выставили эшелонированную оборону и обеспечили прикрытие движения подразделений материально-технического обеспечения, которые транспортировали боеприпасы, горюче-смазочные материалы и развернули временный полевой лагерь на занятых позициях после прорыва обороны и отброса условного противника на дальний рубеж.

В общей сложности в специальных учениях приняли участие порядка 600 военнослужащих, а также было задействовано около 130 единиц вооружения, военной и специальной техники.