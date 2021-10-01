Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Танкисты общевойсковой армии контратаковали «врага» на спецучениях во Владимирской области

Елизавета Потейчук
07:33 01.10.2021
На спецучениях ко Дню сухопутных войск танкисты общевойсковой армии провели контратаку и маневренное наступление совместно с инженерами ЗВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Совместно с инженерной бригадой Западного военного округа военнослужащие танкового батальона общевойсковой армии совершили маневренное наступление и контратаку на специальных учениях, приуроченных ко Дню сухопутных войск во Владимирской области.

При поддержке авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов условному противнику удалось занять ключевые позиции и «уничтожить» близлежащие автомобильные и железнодорожные мосты во время спецучений. Командование приняло решение перебросить танковый батальон и подразделения материально-технического обеспечения на другой берег реки Оки.

Переброска войск совершалась при помощи десантных плавающих транспортеров ПТС-2 и паромно-мостовых машин ПММ-2М из-за рисков повторного авиационного удара. Далее танкисты распределились на небольшие группы и для нанесения ударов по флангам и тылу «врага» совершили маневренное наступление.

Военнослужащие выставили эшелонированную оборону и обеспечили прикрытие движения подразделений материально-технического обеспечения, которые транспортировали боеприпасы, горюче-смазочные материалы и развернули временный полевой лагерь на занятых позициях после прорыва обороны и отброса условного противника на дальний рубеж.

В общей сложности в специальных учениях приняли участие порядка 600 военнослужащих, а также было задействовано около 130 единиц вооружения, военной и специальной техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:52 В стране и мире
СМИ: неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Заполярья
05:33 В стране и мире
Четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП под Владимиром
03:38 ОПК
Экипировку военных РФ оснастят экзоскелетом и мини-БПЛА
01:43 Армия
Сухопутные войска РФ с 2022 года начнут закупку пистолета «Удав»
00:47 Армия
Видео
В России стартовал осенний призыв на военную службу
Популярное
СМИ: у школы в Москве мужчина открыл стрельбу
Видео
Хозяин квартиры рассказал, как узнал об убийстве трех студенток в Оренбургской области
СМИ: Ракова может скрываться в столичном регионе
Видео
Опубликованы кадры с места убийства студенток медколледжа в Оренбургской области
В ВОЗ назвали Россию примером для подражания в борьбе с алкоголем и курением
Видео
Путин рассказал Эрдогану, как провел целый день с инфицированным и не заболел
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.