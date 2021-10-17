Сергей Тетюхин стал членом Международного зала славы волейбола

Олимпийский чемпион россиянин Сергей Тетюхин вошел в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония прошла в субботу в Холиоке, США. Сам спортсмен не смог лично присутствовать на церемонии и выступил по видеосвязи.

Вместе с Тетюхиным зал славы пополнили бразильцы Джоване Гавио и Сержио Дутра Сантос, американцы Клэйтон Стэнли и Логан Том, а также Таисмари Агуэро, выступавшая за Кубу и Италию.

Напомним, что Сергей Тетюхин в составе сборной России стал победителем (2012), серебряным (2000) и бронзовым (2004, 2008) призером Олимпийских игр, серебряным призером чемпионата мира (2002), победителем Кубка мира (1999, 2011) и Мировой лиги (2002).