В стране и мире Врач-иммунолог рассказал о разработке рецепторов, препятствующих связыванию S-белка COVID-19 Алена Миронова Доктор медицинских наук обратил внимание на то, что на самом деле не так просто сделать так, чтобы нужный блокатор «дошел и по дороге не потерялся». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Arne Dedert, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Звезде», ведется ли разработка специфических рецепторов, препятствующих связыванию S-белка коронавируса. Эксперт поделился историей из личного опыта, случившейся в середине 90-х годов. «Мы с профессором из Института вирусологии и совместно с лондонскими коллегами изучали наличие рецептора CCR5, через который вирус ВИЧ проникает в клетку. Мы нашли, что есть среди москвичей в популяции несколько процентов людей, которые имеют такую мутацию, что этого рецептора нет, то есть вирус не может проникнуть в клетку, и они не могут теоретически заболеть. Мы подали заявку мэру нашему, тогда Лужкову, что "просим разработать средство, блокирующее проникновение вируса через этот рецептор", но.. посмеялся и сказал, что если бы это было так, уже в Швейцарии это давно бы было сделано. То есть не поверил в интеллект российских ученых тогда», - рассказал Жемчугов. Врач обратил внимание на то, что на самом деле не так просто сделать так, чтобы нужный блокатор «дошел и по дороге не потерялся». «Это очень трудно - сделать из какого-то явления фармацевтический препарат, который был бы в ампуле - вколол и был бы результат. Это очень трудный путь..Да, мы знаем через какой вот рецептор коронавирус проникает, связывается...но до лекарства, я считаю, еще далеко», - отметил Жемчугов. Ранее доктор медицинских наук оценил воздействие защитных функций плазмы переболевших от COVID. Он подчеркнул, что наличие антител не является стопроцентной гарантией и защитой от новой инфекции, поскольку основной иммунный ответ – это клеточный иммунитет, не связанный с антителами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика