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Умерла женщина пострадавшая при обрушении кровли дома на Сахалине

Кира Карон
11:24 17.10.2021
Власти заявили, что «окажут финансовую и другую необходимую помощь».
Умерла женщина пострадавшая при обрушении кровли дома на Сахалине
© Фото: Сахалинская область, ВКонтакте
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Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что врачам не удалось спасти женщину, которая пострадала после обрушения кровли здания в Александровске-Сахалинском.

«Женщина умерла на операционном столе. Соболезную близким и родным. Мы окажем семье финансовую и другую необходимую помощь», - написал Лимаренко в своем Telegram-канале.

Ранее под обломками крыши погиб житель города Александровск-Сахалинский, которую снесло ветром в результате прохождения циклона. Сообщается, что информацию об обрушении кровли здания на людей проверяет прокуратура Сахалинской области.

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