В стране и мире Умерла женщина пострадавшая при обрушении кровли дома на Сахалине Кира Карон Власти заявили, что «окажут финансовую и другую необходимую помощь». © Фото: Сахалинская область, ВКонтакте Читайте нас на: Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что врачам не удалось спасти женщину, которая пострадала после обрушения кровли здания в Александровске-Сахалинском. «Женщина умерла на операционном столе. Соболезную близким и родным. Мы окажем семье финансовую и другую необходимую помощь», - написал Лимаренко в своем Telegram-канале. Ранее под обломками крыши погиб житель города Александровск-Сахалинский, которую снесло ветром в результате прохождения циклона. Сообщается, что информацию об обрушении кровли здания на людей проверяет прокуратура Сахалинской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика