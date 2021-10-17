Глава СК РФ наградил медалями актеров из «Улиц разбитых фонарей»

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил медалями «10 лет Следственному комитету Российской Федерации» отечественных актеров Александра Половцева, Анастасию Мельникову и Евгения Дятлова. Подобным образом артистов решили выделить в связи с их игрой в известном сериале «Улицы разбитых фонарей».

Знаменитости стали почетными гостями на встрече с ветеранами Ленинградского уголовного розыска, приуроченной к профессиональному празднику. Было отмечено, что звезды воплотили на экране «образ честных и отзывчивых сотрудников».

Также во время мероприятия, посвященного Дню работников уголовного розыска, награду и памятные подарки вручили самим приглашенных ветеранов. Об этом сообщается на сайте СК РФ.