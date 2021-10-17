Бастрыкин наградил медалями актеров сериала «Улицы разбитых фонарей»

Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил медалями актеров Александра Половцева и Анастасию Мельникову, сыгравших в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Как отмечается на сайте ведомства, артисты, «воплотившие на экране образ честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска», стали почетными гостями на встрече в честь Дня работников уголовного розыска.

Глава ведомства наградил приглашенных ветеранов органов внутренних дел и следствия медалью «10 лет Следственному комитету Российской Федерации». Ведомственной медалью наградили также и присутствующих на мероприятии артистов.