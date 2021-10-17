В России вступили в силу обновленные правила вывоза детей за границу

В России с 17 октября вступил в силу обновленный порядок вывоза детей за рубеж, передает РИА Новости со ссылкой на приказ МВД РФ. Сообщается, что теперь родители могут запретить вывоз ребенка за границу, указав конкретную страну и срок. Об этом запрете МВД будет уведомлять другого родителя.

Также отмечается, что несогласный с вывозом ребенка законный представитель или родитель может указать, запрещает ли он выезд в определенную страну или во все страны в целом. Помимо этого, он может уточнить, запрещается выезд в конкретные даты или до достижения ребенком совершеннолетия. Ранее было наоборот - заявители могли указать страны и периоды, когда и куда можно было вывозить ребенка .

Кроме этого, приказ регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд. Раньше подобный документ отсутствовал. Чтобы сделать отзыв, необходимо прийти в МВД или орган, куда гражданин подавал заявление.

Согласно обновленным правилам, изменился и срок обработки заявлений: с пяти рабочих дней до двух.