Пожар, начавшийся в ТЦ Metro City в Баку, перекинулся на соседние торговые здания

В Баку в Наримановском районе пожар, который начался в торговом центре «Metro-City» перекинулся и на близлежащие торговые объекты. Об этом передает Day.Az.

К тушению пожара привлечены 10 пожарных машин и 70 пожарных. Пожарные пытаются предотвратить распространение огня на соседний многоэтажный жилой дом.

В настоящее время основная работа направлена на предотвращение распространения пожара в близлежащий многоэтажный жилой дом.