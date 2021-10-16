Иммунолог назвал симптомы COVID-19, при которых срочно нужна скорая

При некоторых симптомах, появляющихся у пациентов с коронавирусной инфекцией, необходимо как можно скорее вызвать карету «Скорой помощи». Оперативная и правильная реакция в таких случаях сможет предотвратить потенциальный смертельный исход.

Как объяснил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, в случае сильной головной боли или боли в животе либо ногах, при появлении синюшности, одышки и слабости, а также при долго держащейся и не сбивающейся высокой температуре нужна срочная госпитализация. Также тревожными должны казаться очень сильная вялость и невозможность сосредоточиться и тяжелый кашель. По его словам, помочь в раннем распознании опасного заболевания сможет пульсоксиметр.

«Показания ниже 93 являются направлением к госпитализации», - цитирует медика URA.RU.

Крючков уточнил, что «поймать» развитие серьезных осложнений нужно максимально быстро. Специалист также подчеркнул, что болезнь способна развиться гораздо быстрее, чем можно ожидать.