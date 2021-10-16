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Спортзал, баня и современная столовая: как живут военные строители БАМа в Амурской области

Кира Тило
05:37 16.10.2021
Батальоны ВВО реконструируют вторую ветку Байкало-Амурской магистрали.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Два батальона железнодорожного соединения ВВО выполняют задачи по реконструкции второй ветки Байкало-Амурской магистрали в районе поселка Огорон Амурской области. Там же развернуты и бесперебойно функционируют современные блочно-модульные городки (БМГ) для военнослужащих.

Места для проживания укомплектованы мебелью и бытовой техникой. Блочно-модульные городки - это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения: электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение, водоотведение.

© Минобороны РФ

Кроме того, на территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня с парилкой, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества.

Также в БМГ функционирует современная столовая. С помощью организованной поточной линии обслуживания личного состава возможно накормить порядка 350 человек в сутки. Для хранения замороженной пищи были созданы все необходимые условия, в частности, заглубленные складские помещения, для хранения продовольствия и свежих овощей.

© Минобороны РФ

«Железнодорожное соединение готово к работе в зимних условиях. На сегодняшний день техника на 100% переведена на зимний режим эксплуатации. Личный состав обеспечен теплой формой одежды и продуктами в полном объеме. Проблемных вопросов нет, мы будем продолжать выполнять поставленную задачу в любых условиях и обстановке», - подчеркнул командир железнодорожного соединения ВВО Павел Шаров.

Блочно-модульные городки изготовлены специализированными промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий. Они соответствуют всем установленным нормам и требованиям для комфортного проживания военнослужащих в непосредственном месте дислокации войск.

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