Спортзал, баня и современная столовая: как живут военные строители БАМа в Амурской области
Батальоны ВВО реконструируют вторую ветку Байкало-Амурской магистрали.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Два батальона железнодорожного соединения ВВО выполняют задачи по реконструкции второй ветки Байкало-Амурской магистрали в районе поселка Огорон Амурской области. Там же развернуты и бесперебойно функционируют современные блочно-модульные городки (БМГ) для военнослужащих.
Места для проживания укомплектованы мебелью и бытовой техникой. Блочно-модульные городки - это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения: электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение, водоотведение.
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