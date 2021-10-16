Спортзал, баня и современная столовая: как живут военные строители БАМа в Амурской области

Два батальона железнодорожного соединения ВВО выполняют задачи по реконструкции второй ветки Байкало-Амурской магистрали в районе поселка Огорон Амурской области. Там же развернуты и бесперебойно функционируют современные блочно-модульные городки (БМГ) для военнослужащих.

Места для проживания укомплектованы мебелью и бытовой техникой. Блочно-модульные городки - это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения: электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение, водоотведение.