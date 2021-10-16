Баскетболиста ростом 209 см призвали на военную службу в Саратовской области

Военный комиссариат Саратовской области призвал на военную службу чемпиона России по баскетболу среди юношей Всеволода Широбокова. Спортсмен принял решение вступить в ряды призывников добровольно. До попадания в армию он играл за баскетбольный клуб лиги «Автодор».

Широбоков является кандидатом в мастера спорта. Настоящего баскетболиста в молодом человеке видно невооруженным глазом - рост юноши составляет 209 сантиметров. Об этом сообщили на сайте Минобороны РФ.

Во время прохождения медицинской комиссии Всеволод получил категорию годности «А» и был избран в состав местного Саратовского военного гарнизона. В числе новобранцев первой команды он отправился к месту прохождения службы.