Мухамед показывает сгоревшие остовы машин. До войны он считался зажиточным человеком. Две новенькие фуры, полуприцеп - бизнес процветал. Товар, в основном овощи, он возил в Иорданию. Во время боев за Аль-Баляд шальной снаряд лишил его ценных грузовиков. Теперь у мужчины остался один лишь трактор для вспашки земли, чтобы прокормить свою семью. Да и тот пришлось чинить.

«Эти холодильники сгорели в результате войны. Еще один снаряд прилетел в дом, там как раз стоял трактор. Трактор тоже сильно повредило. Мне пришлось его восстанавливать, иначе как кормить семью. Это единственная машина которая у меня осталась», - рассказал Мухамед Аль Лю.

Гуманитарная помощь от российских военных предназначена таким, как Мухамед. Тем, кто потерял почти все во время гражданского конфликта. Жители района Аль-Баляд 10 лет существовали под властью бандитских группировок. Большинство из них стали беженцами, но сейчас пытаются вернуться. Приходится тяжело. Нужно восстанавливать свои дома. Редко у кого есть мебель, а большая часть утвари пришла в негодность.

Сегодня очень много беженцев возвращаются. Много домов нуждаются в ремонте и восстановлении. Некоторые подворья превратились в груду камней. Именно таким семьям выдают помощь прежде всего.

Сейчас эти люди в растерянности. Непонятно, как восстанавливать дома, ведь здесь очень тяжелая ситуация даже с электричеством и водой. В магазинах продуктов не хватает. Поэтому самое необходимое привозят российские военнослужащие.

«Спасибо Россия, вы делаете большое дело. Нам сейчас очень тяжело», - признался местный житель Абу Мизери.

С момента полного примирения прошло чуть больше месяца. Местные власти делают все возможное, чтобы быстрее восстановить инфраструктуру. Все действия контролируют специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон. Они же поставляют местному населению все самое необходимое. Грузовикам с голубем на борту на этих улицах рады всегда.

«В этом районе много лет была война. И мы благодарим российских военных за то, что сейчас, после примирения, они оказывают нам поддержку в обеспечении населения продовольствием», - высказался заместитель мэра города Деръа Абу Набуд.

В этих пакетах и коробках: мука, сахар, крупы. Каждый весит по 8 килограммов. На семью - по два продуктовых набора. Только на первый взгляд этот список продуктов кажется небогатым. На самом деле, достать эти продукты сейчас очень тяжело, а наши военные каждую неделю стараются привозить в этот район грузовик продовольствия.

«Сегодня центром по примирению враждующих сторон в городе Деръа было организовано проведение гуманитарной акции, в ходе которой жителям района Деръа Аль-Баляд было выдано 500 комплектов продовольственных наборов общей массой четыре с половиной тонны», - обозначил начальник отдела ЦПВС в Дамаске Алексей Савенков.

Такая поддержка очень значима для местного населения. Тем, у кого сейчас практически ничего не осталось, кроме надежды, любая поддержка важна. Но люди не отчаиваются и верят, что скоро все наладится. Ведь главное, что война здесь уже закончилась.