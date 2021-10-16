Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Террористы совершили десять обстрелов в идлибской зоне деэскалации

Кира Тило
23:42 16.10.2021
За прошедшие сутки зарегистрировано пять обстрелов в провинции Алеппо, три в Идлибе и два в Латакии.
Террористы совершили десять обстрелов в идлибской зоне деэскалации
© Фото: Azalden Idlib INA Photo Agency Globallookpress
Читайте нас на:

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано десять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра»*.

В провинции Идлиб зарегистрировано три обстрела, в Алеппо - пять. Еще два обстрела зафиксировано в Латакии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

Продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Деръа. При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в населенных пунктах Эль-Джизе, Мутайя, Бед-Сулейман-Амман, Нада, Мусейфра, Сахват эль-Камх и Эль-Карак за сутки урегулировали свой статус 150 человек, сдано 79 единиц оружия, более 2,5 тыс. боеприпасов.

Всего в провинции Деръа урегулировали свой статус 11 026 человек, сдано 2 912 единиц оружия и свыше 110 тыс. боеприпасов.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:20 В стране и мире
МВД показало фото подозреваемых по делу об отравлении 18 человек в Екатеринбурге
22:39 В стране и мире
В Сети появилось видео якобы с места гибели российских туристов в Албании
21:23 В стране и мире
Четверо детей получили ожоги, играя с противогазом в заброшенном здании под Астраханью
20:34 Спорт
Футболисты «Спартака» и «Динамо» подрались на поле
19:28 В стране и мире
СМИ: пациент наркодиспансера в Якутии напал с ножом на соседей по палате
Популярное
Видео
В Харькове машинист метро сам «наказал» дебошира
Детали гибели туристов в Албании стали известны благодаря камерам наблюдения
Видео
БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.