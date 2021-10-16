Террористы совершили десять обстрелов в идлибской зоне деэскалации

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано десять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра»*.

В провинции Идлиб зарегистрировано три обстрела, в Алеппо - пять. Еще два обстрела зафиксировано в Латакии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

Продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Деръа. При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в населенных пунктах Эль-Джизе, Мутайя, Бед-Сулейман-Амман, Нада, Мусейфра, Сахват эль-Камх и Эль-Карак за сутки урегулировали свой статус 150 человек, сдано 79 единиц оружия, более 2,5 тыс. боеприпасов.

Всего в провинции Деръа урегулировали свой статус 11 026 человек, сдано 2 912 единиц оружия и свыше 110 тыс. боеприпасов.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.