Футболисты «Сочи» обыграли «Ростов» на своем поле в матче РПЛ

Матч 11-го тура чемпионата России по футболу между командами «Сочи» и «Ростов» завершился победой хозяев поля со счетом 3:2. Встреча состоялась на стадионе «Фишт».

В составе сочинских «барсов» отличились Артур Юсупов (на 10-й минуте), Кристиан Нобоа (на 28-й минуте с пенальти) и Зандер Матео Кассира (33-я минута). У гостей из Ростова забитыми мячами отметились Жасинту Баштуш (53) и Али Соу (90+4), пишет РИА Новости.

В следующем туре «Сочи» сыграет в Москве 25 октября с «Локомотивом», а «Ростов» 23 октября примет тульский «Арсенал».